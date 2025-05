Evento na Ufes discute o futuro da engenharia brasileira

Teve início nesta segunda-feira (12), no Campus Goiabeiras da Ufes, em Vitória, a 19ª edição da Semana de Engenharia (SENG). O evento, que conta com o apoio do Crea-ES, reúne profissionais, estudantes e lideranças de todo o país para debater os rumos da engenharia, agronomia e geociências no Brasil.

Uma das novidades deste ano foi a recepção de estudantes na sede do Crea-ES e da Mútua-ES logo nas primeiras atividades da manhã, marcando o início da programação com integração e troca de experiências.

A abertura oficial contou com a presença de Nielsen Christianni, representante do Confea, e Evânio Nicoleit, da Mútua, que participaram de um painel ao lado de representantes locais, discutindo os desafios e perspectivas para o futuro das profissões tecnológicas.

Ao longo da semana, o Espírito Santo está sendo palco de palestras, workshops e debates que visam fortalecer o papel das engenharias no desenvolvimento nacional, promovendo conhecimento, inovação e valorização profissional.