Ex-apresentador da Globo revela câncer avançado no pulmão

O apresentador, músico, influenciador digital e ator Jonas Almeida, de São José dos Campos, no interior de São Paulo, revelou que está com câncer no pulmão em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “Salve, turma! Hoje eu tenho uma notícia não muito boa aqui para dar para vocês, na verdade, nada boa. Eu descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora, na quinta-feira”, disse Jonas.

“A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado”, contou.

O influenciador afirmou que a cirurgia vai tirar uma parte do pulmão, que está com o tumor. “É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também”, relatou.

Jonas Almeida contou que ficou muito assustado quando recebeu o diagnóstico da doença, mas que está bem e ansioso para fazer a cirurgia e começar a tratar o câncer. “Não era para agora um negócio desse acontecer. No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: ‘minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?’. Passei por esse estágio, sabe?”, disse.

“Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar, eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério. É pressa para tirar, começar o tratamento e eu sei que vai dar tudo certo”, afirmou ele, que explicou que descobriu que estava com um câncer após fazer um exame durante uma gripe, que havia infectado toda a família.