Ex-PM é morto a tiros em Cariacica; investigação aponta suspeitos

Na noite da última sexta-feira (3), o ex-policial militar Weber Lins Pereira, de 53 anos, foi executado a tiros no bairro Jardim América, em Cariacica. Ele estava dentro de sua caminhonete S10 preta quando foi atingido por oito disparos, que o atingiram fatalmente. O crime ocorreu na rua Engenheiro José Sertã, e a Polícia Militar (PM) foi rapidamente acionada.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida, dentro do veículo. Durante a perícia, a PM encontrou uma pistola calibre 380 na cintura de Weber, além de um carregador cheio em seu bolso. As circunstâncias indicam que o ex-policial estava armado no momento da execução.

A investigação revelou que o ex-PM já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2022, quando foi baleado dentro de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, também em Cariacica. A polícia suspeita que o crime possa ter relação com algum envolvimento do ex-agente com atividades ilícitas.

Além disso, um Chevrolet Tracker prata foi encontrado incendiado em um terreno baldio próximo a uma empresa de transporte rodoviário. O veículo teria sido abandonado pelos suspeitos após o assassinato. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas, e na área ao redor do carro, foram encontrados dois carregadores com 16 munições cada, de calibre 9 milímetros.

O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, que segue investigando as motivações e os responsáveis pelo crime. Segundo informações do Portal da Transparência, Weber Lins Pereira foi soldado da Polícia Militar até 2008, quando foi desligado da corporação. A Polícia Militar (PM), por meio de nota, informou que não possui detalhes sobre o motivo de sua saída da instituição.