Explosão em fábrica deixa um morto e um ferido em São Mateus

Uma pessoa morreu e outra foi socorrida em estado grave após a explosão de uma fábrica de explosivos no município de São Mateus.

De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar (CBMES) a ocorrência foi registrada na na zona rural da cidade. O acionamento foi por volta de 10h da manhã e, até às 13h00, a ocorrência ainda estava em andamento.

“No local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou que uma pessoa foi a óbito e outra foi socorrida em estado grave, sendo transportada por uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). A Polícia Científica e a perícia do Corpo de Bombeiros foram acionadas”, disse o CBMES por meio de nota.