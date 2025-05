Expo Gengibre: feira gratuita celebra produção da agricultura familiar

A cidade de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, sedia a 4ª edição da Expo Gengibre entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A feira, já tradicional na região, vai contar com shows de artistas regionais, gastronomia, artesanato, área kids e muito mais.

Com entrada gratuita, o evento é um grande encontro para celebrar a força dos produtores da raiz no estado, sobretudo das regiões de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins

A feira é um reflexo da força da agricultura familiar capixaba. O Espírito Santo é responsável por 75% de todo o gengibre exportado pelo Brasil, com destaque para o cultivo em pequenas propriedades. No estado, 3,5 mil famílias estão envolvidas na cadeia produtiva da raiz. A produção ocupa cerca de 1,5 mil hectares, com uma produtividade média de 60 toneladas por hectare, podendo chegar a 200 toneladas em algumas safras.

Para o prefeito de Santa Leopoldina, Fernando Rocha, a Expo Gengibre celebra o trabalho dessas famílias. “Este evento, que já faz parte do calendário da nossa querida cidade, não é apenas uma feira; é uma verdadeira festa que homenageia a nossa rica produção agrícola e a força do agricultor familiar da região dos municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins”, afirma.

Música e delícias regionais

A programação inclui feira da agroindústria familiar, artesanato, gastronomia típica, praça de alimentação, shows ao vivo de Os Loko da Vanera, Engate do Forró, Banda Aká, Juninho Rocha o Cowboy do Brasil, Isys Narlla, Emerson Tesch e uma completa área kids, garantindo entretenimento para todas as idades.

“A Expo Gengibre é mais que uma feira, é uma vitrine da agricultura familiar e do potencial econômico da região, é também uma oportunidade de lazer, cultura e valorização dos nossos produtos”, destaca Jefinho, idealizador do evento.

Entre as receitas regionais presentes no evento, estão pães de alho, cocada com gengibre, cachaça com gengibre, brigadeiro, entre outras maravilhas.

Confira a programação completa

SEXTA-FEIRA – 30 DE MAIO

17:00 Abertura para o Público

19:00 Banda Municipal de Santa Leopoldina

20:00 Abertura Oficial com Autoridades

21:00 Show – Os Loko da Vanera

00:00 Encerramento

SÁBADO – 31 DE MAIO

14:00 Abertura para o Público

16:00 Show – Banda Aká

19:00 Show – Engate do Forró

22:00 Show “Juninho Rocha o Cowboy do Brasil”

00:00 Encerramento

DOMINGO – 01 DE JUNHO

11:00 Abertura para o Público

12:00 Show – Isys Narlla

15:30 “Premiação do Concurso do Maior Rizoma de Gengibre da Safra de 2025”

16:00 Show Emerson Tesch

18:00 Encerramento

Serviço

Evento: Expo Gengibre – Feira da Agricultura Familiar de Santa Leopoldina

Data: 30 e 31 de maio e 01 de junho

Local: Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina

Entrada: Gratuita