Exposição de arte destaca histórias e cultura regional de Itapemirim

Uma exposição de arte será realizada, nesta sexta-feira (9), no município de Itapemirim. O evento acontece, das 9h às 16h, na Praça Domingos José Martins, em Vila de Itapemirim.

De acordo com a administração municipal, a Biblioteca Pública Municipal Thomé de Souza Machado abrirá suas portas para um encontro com a arte do macramê — uma expressão que une fios, histórias e a identidade cultural da região. A entrada é gratuita.

“O público poderá apreciar obras únicas, confeccionadas com delicadeza e maestria, revelando a riqueza das tradições manuais que atravessam gerações”, diz a Prefeitura de Itapemirim por meio de nota.