Exposição de fotos de artesãs de Anchieta é aberta nesta sexta (9)

Fotos das artesãs de Mãe-Bá serão expostas em Anchieta. A mostra ficará em aberto a partir desta sexta (9), às 18h. Quem quiser conferir precisa ir até ao CEU das Artes, em Guanabara.

A repórter foto gráfica e professora universitária, Elizabeth Nader é quem comanda a exposição, que tem o título “Retatros das Apoenas de Mãe-Bá”. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta por meio da Lei Aldir Blanc.

Serão exibidos doze painéis fotográficos de 60cm x 1m que capturam não apenas os rostos, “mas a alma vibrante dessas mulheres”, diz a autora.

“Cada imagem é acompanhada por trechos de suas próprias falas, fragmentos de memória e identidade que revelam sua conexão com o fazer artesanal”, explica.

Para além da exposição, foram produzidas 500 ‘tags’ que acompanharão suas peças: pequenos retratos que eternizam o encontro entre obra e autora, permitindo que quem adquira o produto leve consigo também a história de quem o criou.

Feliz com o resultado da parceria com as artesãs, Elizabeth afirma que este é “um projeto inédito e pulsante, que celebra a delicada potência de um grupo de artesãs comprometidas com a produção sustentável a partir da taboa”.

A taboa é uma planta aquática que nasce nas águas da Lagoa de Mãe-Bá e suas fibras tiram de sua simplicidade a rara beleza que se transforma, pelas mãos dessas mulheres, em expressão viva da cultura local.

Apoenas

Apoena é um nome de origem Tupi-Guarani que carrega em si a força de um olhar que vai além — “aquele que vê mais longe” ou “aquele que alcança horizontes distantes”. É com essa inspiração que nasce esta exposição, dedicada às artesãs de Mãe-Bá: mulheres que transcendem os limites do território e do tempo, tecendo, com sabedoria ancestral, um futuro feito de fibra, arte e resistência.

Neste gesto poético de reconhecimento e valorização, o “Retrato das Apoenas de Mãe-Bá” convida a todos a verem mais longe e a enxergar com o coração.

O projeto foi realizado por meio de incentivo da Lei Aldir Blanc, Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de Anchieta, Ministério da Cultura e Governo Federal.