Fã da PM, menino de Marataízes celebra 7 anos em quartel da capital

O que era para ser apenas uma comemoração de aniversário se transformou em um dia inesquecível para o pequeno Pietro, de 7 anos, morador de Marataízes.

Apaixonado pela Polícia Militar desde os primeiros anos de vida, ele escolheu celebrar a nova idade de forma especial: conhecendo de perto um quartel da corporação, em Vitória.

Desde muito cedo, Pietro se encanta por tudo que envolve a polícia. Filmes, desenhos e brincadeiras de “polícia e ladrão” fazem parte do seu dia a dia. “Ele sempre falou que queria ser policial. Quando vê uma viatura passando, os olhos brilham”, conta o pai, orgulhoso.

A admiração é tamanha que, no aniversário anterior, o menino pediu como presente uma visita dos policiais à sua casa. E o desejo foi atendido: uma equipe da companhia foi até lá para fazer uma pequena homenagem, enchendo o menino de alegria. “Foi emocionante para toda a família”, relembra a mãe.

Neste ano, o presente foi ainda mais especial. Pietro teve a oportunidade de conhecer o quartel da Polícia Militar no município, onde foi recebido com carinho pelos militares. Além de ganhar lembranças e tirar fotos com os policiais, ele teve um dia de “mini PM”, fortalecendo ainda mais o sonho de um dia vestir a farda de verdade.

Agora, o próximo objetivo do garoto já está definido: conhecer a Academia da Polícia Militar do Espírito Santo, onde são formados os futuros oficiais da corporação.

Arquivo Pessoal