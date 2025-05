Fábio de Melo é uma das atrações do Festival Adorai neste sábado (17)

O Festival Adorai Jesus, esta na rota dos Festivais Católicos do sudeste do país, e será realizado neste sábado (17), no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Entre as atrações, o Padre Fábio de Melo. Após enfrentar um período de depressão e compartilhar a sua luta com o Brasil, ele volta aos palcos com energia renovada e o Espírito Santo será um dos primeiros estados a recebê-lo nessa nova fase.

Padre Fábio de Melo promete uma apresentação emocionante, marcada por mensagens de fé, superação e entrega. A apresentação está marcada para as 21h, prometendo emoção e espiritualidade em um espetáculo inesquecível. Após a apresentação do Padre Fabio de Mello haverá adoração ao Santíssimo Sacramento no palco.

Além dele, a mesma noite reunirá outros grandes nomes da música católica, como Rosa de Saron, Dalvimar Gallo (Anjos de Resgate), Missionário Shalom e o vibrante DJ JP da Imaculada, além de duas atrações capixabas locais que prometem representar a cultura e a fé do Espírito Santo com autenticidade.

O evento também contará com tenda de confissões, praça de alimentação e espaço dedicado à oração com a presença do Santíssimo Sacramento ao longo da noite.

Os ingressos solidários contam com 1kg de alimento não perecível, destinado à Cáritas Diocesana de Cachoeiro. Menores de 12 anos não pagam entrada.

Festival Adorai Jesus 2025

O Festival Adorai Jesus 2025 se firma como o maior festival católico do Espírito Santo. Com atrações de peso, o evento terá Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Dalvimar Gallo (Anjos de Resgate), Missionário Shalom e DJ JP da Imaculada, reunindo diferentes estilos e gerações para uma jornada de fé, adoração e alegria, além de tenda de confissões, adoração ao santíssimo, exposição pastoral, praça de alimentação e muito mais!

Os ingressos estão à venda em www.festivaladorai.com.br e seguem com lotes limitados para as áreas Comfort e Pista.

Essa rota inédita de festivais católicos no mesmo final de semana entre os quatro estados fortalece a identidade da juventude católica e promove uma nova tradição no calendário nacional no Sudeste.

Serviço

Festival Adorai Jesus

Data: 17 de maio de 2025 (Sábado)

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: www.festivaladorai.com.br