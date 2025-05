Farmácias em Cachoeiro: veja quais estão de plantão neste domingo (18)

Neste domingo (18), moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos ou produtos de higiene e saúde contam com diversas farmácias de plantão. Os estabelecimentos seguem a escala organizada para garantir o acesso da população, mesmo fora do horário comercial.

1 – Drogaria Consolação

Rua Bernardo Horta, 242 – Guandú

(28) 3521-0816

Em frente ao Supermercado Casagrande

2 – Drogasil

Praça Pedro Cuevas Junior, 27 – Centro

(28) 3518-7401 / (27) 99654-3205

Ao lado do Hotel Cachoeiro Plaza

3 – Farmes Amarelo

Rua Jerônimo Ribeiro, 26 – Amarelo

(28) 3521-1412

Em frente à Padaria Salpic

4 – Drogaria Rodrigo

Rua Dr. Osires de Almeida Freitas, 74 – Vila Rica

(28) 3511-6777

Próximo ao Supermercado Para Todos

5 – Drogaria Monte Cristo

Rua Domingos Alcino Dadalto, 113 – IBC

(28) 3518-8722

Próximo ao Cemitério Parque

Para garantir o atendimento rápido, é recomendável ligar antes de se deslocar até a farmácia, confirmando a disponibilidade do produto desejado.

