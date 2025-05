Feira de Negócios de Vargem Alta abre inscrições para empreendedores

Estão abertas as inscrições para a edição 2025 da Feira de Negócios de Vargem Alta (FeneVA). Consolidado como um dos principais eventos de fomento ao empreendedorismo regional, o encontro acontecerá com o apoio da Prefeitura de Vargem Alta, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Sebrae-ES.

Os empreendedores interessados em expor seus produtos ou serviços na feira poderão se inscrever até o dia 9 de maio, exclusivamente pelo site da ADERES. O acesso também pode ser feito por meio dos links disponibilizados nas redes sociais oficiais do evento e da agência.

Organizada pela Associação de Desenvolvimento Econômico de Vargem Alta (ADEVA), a FeneVA tem como objetivo impulsionar negócios locais, fomentar conexões entre empresas e consumidores e fortalecer a economia municipal por meio do estímulo ao empreendedorismo.

Espaço para crescer

Aberta a pequenos, médios e grandes negócios, a feira oferecerá uma ampla programação com estandes para exposição, rodadas de negócios, oficinas práticas e momentos de capacitação. A proposta é atender a diferentes setores da economia, como comércio, serviços, agronegócio e indústria.

Além de aquecer o mercado regional, a FeneVA se consolida como uma importante plataforma de valorização da produção local e incentivo ao desenvolvimento empresarial no Espírito Santo.

Serviço

Evento: FeneVA 2025 – Feira de Negócios de Vargem Alta

Inscrições: De 30 de abril a 9 de maio de 2025

Onde se inscrever: Pelo site da ADERES – https://aderes.es.gov.br/feneva-vargem-alta

Realização: ADEVA

Apoio: Prefeitura de Vargem Alta

Apoio institucional: ADERES, Sebrae-ES e Governo do Espírito Santo