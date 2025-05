Feirão de renegociação de dívidas será nesta sexta (9) em Anchieta

Uma oportunidade para começar a resolver problemas financeiros está agendada para sexta-feira (9), das 9h às 17h: é o Feirão de renegociação de dívidas, uma parceria da Prefeitura de Anchieta com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Atendimento com Banco do Brasil, Caixa, Banestes, Bandes, Nosso Crédito, Cesan, Procon e renegociação para MEI. As vagas são limitadas e as inscrições pode ser feitas clicando aqui.

Além de negociar com bancos e instituições parceiras, haverá atendimento gratuito de um consultor financeiro do Sebrae-ES para ajudar empreendedores a organizar as finanças de seus negócios e sair do aperto com mais clareza e estratégia.

Serviço

Feirão de renegociação de dívidas

Quando? Sexta-feira, 09/05 | 9h às 17h

Onde? Sala do Empreendedor – Anchieta/ES

O quê? Atendimento com Banco do Brasil, Caixa, Banestes, Bandes, Nosso Crédito, Cesan, PROCON e renegociação para MEI.

Para quê? Negocie dívidas, receba orientação personalizada e retome o controle do seu negócio!

Vagas limitadas: https://forms.gle/DHgSJwcS64tVzeGV9