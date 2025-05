Ferraço estuda mudanças e articula nova secretaria em Cachoeiro

Nos bastidores da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o clima é de expectativa. O prefeito Theodorico Ferraço (PP) avalia promover mudanças no alto escalão do governo municipal nos próximos dias. Embora as conversas ocorram de forma reservada, fontes próximas ao gabinete afirmam que o chefe do Executivo tem cobrado maior sintonia entre os integrantes do primeiro escalão.

A possível reformulação, segundo interlocutores, não será ampla, mas pontual — com foco em ajustes entre secretarias, subsecretarias e gerências. A movimentação é interpretada como uma tentativa de alinhar o discurso e fortalecer a eficiência da gestão. Ferraço, conhecido por não adotar mudanças aleatórias, estaria em busca de mais coesão e resultados concretos.

Além das mudanças internas, o prefeito já encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei propondo a criação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. A nova pasta será desmembrada da atual Secretaria de Manutenção e Serviços, atualmente comandada pelo engenheiro agrônomo Ary Roberto Moreira.

A proposta prevê que a nova secretaria assuma a responsabilidade pela coordenação dos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, concentrando essas atividades em uma estrutura exclusiva. A expectativa é de que o novo órgão seja liderado, inicialmente, pelo vereador Brás Zagotto (PP), aliado de longa data de Ferraço e nome de confiança dentro da base governista.

Nos corredores do Executivo, já se fala que o Diário Oficial do Município poderá trazer anúncios importantes nos próximos dias, reforçando o movimento de reestruturação administrativa que antecede o período eleitoral.