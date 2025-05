Festa da Padroeira é celebrada em Jerônimo Monteiro pela paróquia

Entre os dias 15 e 24 de maio, a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Jerônimo Monteiro, caparaó capixaba, promoveu a tradicional Festa da Padroeira e reuniu a comunidade local em uma série de atividades religiosas e culturais.

A programação contou com a realização da novena em honra à Nossa Senhora Auxiliadora, além de celebrações eucarísticas diárias, momentos de oração e confraternização. Entre os destaques, o passeio ciclístico atraiu fiéis de todas as idades, promovendo lazer, saúde e espiritualidade. Os fiéis percorreram as principais da cidade em uma carreata, levando a imagem da padroeira e a bênção aos moradores.

O ponto alto da festa foi a Celebração Eucarística presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa CP, bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que reuniu centenas de fiéis na igreja matriz. Em sua homilia, Dom Luiz destacou a importância de Nossa Senhora Auxiliadora como modelo de fé, serviço e proteção para todos os cristãos.

A festa da padroeira é uma tradição que fortalece os laços comunitários e renova a espiritualidade dos fiéis, reforçando o papel da paróquia como espaço de evangelização, acolhimento e celebração da vida.