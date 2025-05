Festa de Conduru passa a integrar calendário de eventos de Cachoeiro

A tradicional celebração do distrito de Conduru agora faz parte oficialmente do calendário de eventos de Cachoeiro de Itapemirim. A lei que institui a festividade na programação anual do município foi sancionada e entrou em vigor nesta quarta-feira, 7 de maio. A festa será realizada sempre na terceira semana de abril e promete fortalecer a identidade cultural da região, além de incentivar o turismo e o desenvolvimento econômico local.

Com a oficialização do evento, espera-se maior visibilidade para o distrito e mais apoio institucional para sua realização, garantindo que a celebração cresça a cada ano e passe a atrair visitantes de toda a região e do estado. A iniciativa visa também valorizar os artistas locais, os saberes tradicionais e os empreendedores da comunidade, movimentando a economia e promovendo a integração entre moradores e turistas.

Localizado a cerca de 25 quilômetros da sede de Cachoeiro de Itapemirim, Conduru é um dos distritos mais antigos do município, conhecido por sua rica tradição cultural, hospitalidade e paisagens naturais. A comunidade mantém viva a essência do interior capixaba, com festas populares, manifestações religiosas e culinária típica, sendo um importante polo de preservação da cultura local.

A inclusão da festa de Conduru no calendário municipal representa mais um passo no fortalecimento das tradições cachoeirenses, contribuindo para que o município siga promovendo seus valores culturais e estimulando o desenvolvimento sustentável em todas as suas regiões.