Festa de Vila Velha terá Psirico, Diogo Nogueira e Thaeme & Thiago

Onde nasceu o Espírito Santo, em 23 de maio de 1535, será também o centro das comemorações pelos 490 anos do estado. Vila Velha celebra seu aniversário a partir de quinta-feira (22), com uma programação cultural gratuita no Parque da Prainha que se estende até domingo (25). O evento reúne feira de empreendedores locais, praça de alimentação e apresentações artísticas que incluem nomes nacionais e atrações da cena capixaba.



Na quinta-feira (22), a cerimônia do fogo simbólico marca o início da festa. A tocha será acesa às 15h no Palácio Anchieta, em Vitória, e chegará à Praça Otávio Araújo, na Prainha, por volta das 17h, em frente à Igreja do Rosário. No dia seguinte, 23 de maio, a tocha sai às 6h40 da Prainha em direção à Praça Duque de Caxias, no Centro. A partir das 7h, acontece a abertura oficial do desfile cívico-militar na avenida Jerônimo Monteiro, reforçando a tradição que simboliza Vila Velha como capital do Espírito Santo por um dia.



A agenda de shows, em dois palcos no Parque da Prainha, começa na sexta-feira (23) à tarde com DJ Babaloo, seguido por Regional da Nair, Pele Morena e Samba Crioulo. No mesmo dia, a noite termina com apresentação de Diogo Nogueira, às 22h. No sábado (24), a festa segue com DJ Karolla, Trio Clandestino, Serestão do Zé e Rickson Maioli. Ainda no sábado, a partir das 16h, se apresentam a Festa Coração de Biscate, Luiza Andrade e, às 22h30, Thaeme e Thiago.



No domingo (25), a partir das 14h, a edição “Prainha Vive” reúne DJs de forró. Em seguida, tocam Samba Soul, DJ Relima, Balança Penha, Maycon Sarmento, Andrea Nery e Psirico.



As atividades acontecem no Parque da Prainha, espaço simbólico da história capixaba, onde se fundaram os primeiros marcos da colonização portuguesa e que segue como referência cultural e turística de Vila Velha.

Confira a programação da Festa de Vila Velha!

Quinta-feira (22)

15h – Cerimônia do Fogo Simbólico do Palácio Anchieta, em Vitória

15h30 – Saída do fogo Simbólico

17h – Solenidade para chegada do Fogo simbólico na Prainha, na Praça Otávio Araújo, em frente à Igreja do Rosário.



Sexta-feira (23)

6h40 – Saída do fogo simbólico da Praça Otavio Araújo, Prainha, a caminho da Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha

7h – Cerimônia de abertura do desfile cívico-militar, na avenida Jerônimo Monteiro, em frente à Praça Duque de Caxias

7h30 – Início do desfile cívico-militar



Palco Delírio (Parque da Prainha)

16h – DJ Babaloo

16h30 – Regional da Nair

19h – Pele Morena

20h30 – Samba Crioulo



Palco Vila Velha (Parque da Prainha)

16h – Festa Pike V.V

22h – Diogo Nogueira



Sábado (24)



Palco Delírio

14h – DJ Karolla

15h – Trio Clandestino

18h – Serestão do Zé

21h – Rickson Maioli

0h – DJ Karolla



Palco Vila Velha

16h – Festa Coração de Biscate

19h30 – Luiza Andrade

22h30 – Thaeme e Thiago

Domingo (25)

Palco Vila Velha

14h – Prainha Vive – Edição DJs de Forró

16h – Samba Soul

Palco Delírio

14h – DJ Relima

14h30 – Balança Penha

16h – Maycon Sarmento

17h30 – Andrea Nery

19h – Psirico