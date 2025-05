Festival Adorai Jesus 2025 reúne mais de 4 mil pessoas em Cachoeiro

No último sábado (17), o Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim foi palco da primeira edição do Festival Adorai Jesus. O evento reuniu mais de 4 mil pessoas em uma noite de fé, música e adoração.

Com o apoio da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e a presença especial do Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, o evento proporcionou momentos de profunda adoração ao Santíssimo e apresentações emocionantes de grandes nomes da música católica: Padre Fábio de Melo, Rosa de Sharon, Missionário Shalom, Dalvimar Gallo e JP da Imaculada, que encerrou a noite com louvor e alegria.

Nos bastidores, a presença do cantor Anderson Freire também chamou atenção. O artista cachoeirense prestigiou o evento e foi visto cumprimentando o Padre Fábio de Melo.

O festival também teve um forte caráter social: quase 1 tonelada de alimentos foi arrecadada com a campanha de ingressos meia solidária, em prol da Cáritas Diocesana.

Com estrutura completa, incluindo capela do Santíssimo, praça de alimentação, playground e lojas católicas, o evento agradou fiéis de todas as idades e abriu espaço para um novo capítulo na agenda cristã da cidade.

Segundo o produtor e sócio idealizador do evento, Charles Souza, “o sucesso da primeira edição nos deixa muito empolgados para iniciar o planejamento da segunda. Agora temos material e resultados concretos para buscar o apoio total dos órgãos públicos e do comércio cachoeirense”, reforça.

O Festival Adorai Jesus nasceu com propósito, amor, devoção e já se prepara para continuar sua missão nos próximos anos.

Fotos: Marcos Mauri/Divulgação