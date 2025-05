Festival Café e Sanfona começa na próxima sexta-feira (23)

Região pertencente a Apiacá, o distrito de Bonsucesso recebe a partir desta sexta-feira (23) o Festival do Café e da Sanfona, em sua quinta edição. A programação segue até domingo (25), com dança temática, culinária, concurso e muita música, no palco e nas ruas.

A solenidade oficial de abertura, com o início do funcionamento das barracas, ocorre às 17h30. Para o primeiro dia tem ainda shows no palco, a coroação do Rei e da Rainha do Café e a tradicional Dança do Café.

No sábado (24), a programação começa cedo, com uma apresentação de voo de parapente às 9h. Mais tarde, ocorre a tradicional sanfonada pelas ruas do distrito, e a festa continua à noite com mais shows no palco No domingo, último dia do evento, tem missa com bênção da colheita às 10h. Em seguida, o público poderá aproveitar mais uma sanfonada. Os shows começam às 16h.

Atrações

O palco estará bem recheado durante os três dias. Passam por lá Richard Viana, Rasga Saia, Reder Matos, Comitiva Violeira, Léo Lima, Roni e Ricy, Gargantas de Ouro, Rômulo Aranttes, Beijo com Mel e Rickson Maioli.

O secretário de Arte e Cultura, Sávio Máximo Ribeiro, destaca o carinho que pautou a escolha das atrações. “A cultura vive quando é feita com o coração. A programação em Bonsucesso é mais um exemplo do resgate que a prefeitura quer promover, com valorização da identidade de Apiacá e fomento da economia”.

O evento é fruto de parceria entre a prefeitura de Apiacá, o governo federal e a instância de governança da Região dos Vales e Café.

“Temos em Bonsucesso um povo humilde e trabalhador, que sabe receber muito bem o turista”, ressalta o prefeito Márcio Keres. “Os visitantes vão poder conferir a riqueza do café de alta qualidade produzido na região, um dos melhores do país, e conhecer mais do nosso turismo ecológico, que tem as áreas para voo de parapente e as trilhas para as montanhas, por exemplo”.

Confira a programação!

SEXTA-FEIRA — 23 DE MAIO

17h30: Abertura oficial da festa

17h30: Abertura das barracas

17h45: Coroação do Rei e Rainha do Café

17h55: Apresentação da Tradicional Dança do Café

18h: Show com Richard Viana

22h: Show com Forró Rasga Saia

00h: Show com Reder Matos

SÁBADO — 24 DE MAIO

9h: Apresentação de Voo de Parapente

14h: Sanfonada nas ruas de Bonsucesso

18h: Show com Comitiva Violeira

20h: Show com Léo Lima

22h: Show com Roni e Ricy

00h: Show com Gargantas de Ouro

DOMINGO — 25 DE MAIO

10h: Missa do Café e da Sanfona com a Bênção da Colheita

12h: Sanfonada nas ruas de Bonsucesso

16h: Show com Rômulo Aranttes

20h: Show com Beijo com Mel

22h: Show com Rickson Maioli