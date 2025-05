Filme capixaba terá exibição gratuitas em cidades do Espírito Santo

Cidades e distritos do interior capixaba vão receber a exibição do longa-metragem de ficção Margeado, dirigido por Diego Zon. O filme aborda a migração de um povoado diante do rompimento de uma barragem de lama tóxica. A história se situa em uma vila pesqueira acometida por um problema que impossibilita a manutenção de costumes construídos por várias gerações.

Na continuidade, a narrativa se desloca do litoral para comunidades de regiões montanhosas do interior. Trata-se de um cinema do tempo, com narrativa de abordagem sensorial em que os personagens enfrentam na vida certas impermanências nas coisas mais comuns, a perda da rotina diária, a lembrança da família que se foi, a transformação de um rio.

O filme teve a sua estreia nacional na 28ª Mostra de Cinema Tiradentes, realizada em janeiro de 2025, na cidade mineira. O longa-metragem foi rodado em locações das regiões norte e sul capixaba, e conta com a participação de atores nacionais como Antônio Pitanga e Danilo Andrade.

A produção do filme foi realizada com recursos da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito

Santo, via Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), e do Fundo Setorial do

Audiovisual/Ancine (FSA), por meio do coinvestimento Arranjos Regionais.

As exibições nas regiões norte e sul do estado têm o apoio da Lei Paulo Gustavo. Os espaços de cada exibição são um apoio da Associação de Moradores e Associação de Pescadores de Povoação, do Projeto Tamar Regência, da Prefeitura Municipal de Alegre e da Prefeitura Municipal de Guaçuí.

Cronograma de exibição

09/05, sexta-feira, às 18h, no Centro Comunitário, em Povoação, Linhares/ES.

10/05, sábado, às 18h, no Museu Histórico de Regência, em Regência Augusta, Linhares/ES.

17/05, sábado, às 18h, na Biblioteca Municipal de Alegre, em Alegre/ES.

22/05, quinta-feira, às 18h30, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí/ES. Entrada gratuita, sujeita à lotação dos espaços.