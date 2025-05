Filme capixaba sobre feminicídio estreia nesta semana; confira

O documentário “Ato Final”, produzido pela Andaluz Filmes e dirigido pela capixaba Roberta Fernandes, fará sua estreia na televisão na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Canal Brasil. O longa-metragem joga luz sobre uma das violências mais brutais contra as mulheres: o feminicídio.

Filmado no Espírito Santo, o projeto é fruto de múltiplos editais de fomento. O roteiro foi desenvolvido com recursos do Funcultura, enquanto a produção contou com apoio da Secult, da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do BRDE. A ES Gás apoiou a distribuição, via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC).

Segundo a diretora, a exibição nacional no Canal Brasil representa um marco em sua trajetória. “Meu primeiro curta, Se você contar, venceu o Grande Prêmio Canal Brasil em 2018. Agora, lançar meu primeiro longa no mesmo canal é motivo de grande alegria. A entrada do filme na TV amplia ainda mais sua visibilidade e alcance”, afirmou Roberta.

Vozes que resistem

“Ato Final” se constrói a partir da ausência: suas personagens centrais são mulheres assassinadas por seus companheiros. Para dar vida às histórias, as atrizes Janine Correa, Sabrina Feu e Sara Nichio se revezam no palco em performances marcadas pela dor, medo e urgência que envolvem o tema do feminicídio.

Além das cenas teatrais, o documentário acompanha o trabalho de um grupo de sobreviventes da violência doméstica, que atua no município da Serra. Elas acolhem e apoiam outras mulheres em situação de risco, oferecendo escuta, orientação e força para romper o ciclo da violência.

Com uma narrativa sensível e direta, o filme reforça uma mensagem dura, mas necessária: o silêncio continua matando mulheres todos os dias no Brasil.