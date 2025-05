Filme de terror da Netflix prevê morte do Papa Leão XIV; entenda

O filme ‘O Habitante’, disponível do catálogo da Netflix, que foi gravado em 2017 e lançado em 2018, tem chamado a atenção dos apaixonados por ‘teorias de conspiração’. O longa guarda um detalhe curioso referente ao papa Leão XIV que, na época, não era nem Cardeal no Vaticano.

Nos primeiros minutos do filme uma personagem aparece assistindo a um telejornal que repercutia a morte do papa Leão XIV em decorrência de uma septicemia e de um colapso pulmonar irreversível.

No momento da gravação e do lançamento do filme a Igreja estava sob a tutela do Papa Francisco, e Robert Prevost não ocupava nem mesmo a posição de Cardeal.

Durante uma entrevista ao jornal argentino Clarín, o diretor Guillermo Amoedo, negou qualquer tentativa de previsão. Segundo ele, o nome foi resultado de uma pesquisa baseada em profecias católicas.

“O que fiz foi cruzar diferentes profecias, como as de São Malaquias e Santa Hildegarda de Bingen, com outras teorias apócrifas e com a história dos antipapas. E Leão XIV foi o resultado”, explicou.

Guillermo disse ainda que se as pessoas analisarem o filme com cuidado, certamente encontrarão mais algumas ‘coincidências’ além do nome do Papa.

No longa, três meninas decidem invadir uma casa para roubar alguns itens e se deparam com uma garota presa no porão e a libertam, descobrindo se tratar de um corpo possuído por uma entidade demoníaca.