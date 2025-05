Filme sobre Guarapari é selecionado para festival internacional

O curta-metragem “Guarapari Revisitada”, dirigido pela cineasta capixaba Adriana Jacobsen, foi selecionado para uma das mostras competitivas do 4º Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul (FALA São Chico 2025), que acontece entre os dias 25 e 28 de junho, no município histórico de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

A obra resgata, com delicadeza e valor histórico, imagens raras da antiga Guarapari, antes das grandes transformações urbanas que mudaram a paisagem do balneário capixaba. O curta reúne registros inéditos feitos pelo engenheiro e cineasta amador Ernst Bergmann, falecido em 2015, aos 94 anos.

As imagens foram gravadas com câmeras Super 8 nos anos 1960, período em que ele e a então namorada Marilena Vellozo Soneghet Bergmann – hoje viúva e narradora do filme – passavam fins de semana e férias em Guarapari.

Entre cenas do cotidiano, o calçadão e a praia, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ruas do centro e os tradicionais carnavais da cidade ganham vida em cores vibrantes, diretamente da lente de Bergmann, que chegou ao Espírito Santo em 1960 para atuar na implantação do polo siderúrgico. Casado com Marilena desde 1962, o casal compartilhou mais de cinco décadas juntos – uma história de amor também preservada nesse registro afetivo e visual da cidade.

A digitalização do acervo, sob os cuidados do Instituto Marlin Azul, permitiu a recuperação dessas preciosidades audiovisuais. O projeto contou com recursos da Lei Paulo Gustavo (Ministério da Cultura/Governo Federal) por meio dos editais da Secult-ES e da Prefeitura de Guarapari, via Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec).

Além de evidenciar a beleza de uma Guarapari que poucos ainda lembram, o curta representa o Espírito Santo em um festival que reúne produções independentes de 13 estados brasileiros, do Distrito Federal e de países como Argentina, Colômbia, Uruguai, Cuba e Estados Unidos. O FALA São Chico busca consolidar-se como uma importante vitrine para o cinema latino-americano, promovendo novas narrativas e valorizando olhares que ampliam o entendimento sobre nossas realidades.

A trilha sonora do filme também é um presente à memória cultural: traz um arranjo inédito da composição “Caminhos do Coração”, do músico capixaba Heliomar Carneiro da Cunha – tio de Marilena e um dos fundadores do Clube Siribeira.