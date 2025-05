Flagra inusitado: Homem-Aranha é visto em trevo de Cachoeiro; veja

Nem Nova York, nem o multiverso: foi no trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, que o Homem-Aranha resolveu dar o ar da graça na manhã deste sábado (3).

Vestido com a clássica roupa vermelha e azul, um jovem chamou atenção ao encarnar o herói da Marvel em plena luz do dia, entre uma apresentação e outra no contorno. Sem prédios para escalar, ele usou o asfalto mesmo como palco — e olha que nem precisou lutar contra vilões para virar atração.

Motoristas diminuíram a velocidade (por cautela ou curiosidade) e pedestres fizeram uma pausa estratégica na rotina para assistir à performance inusitada. Alguns sorriram, outros filmaram, e teve quem jurasse que sentiu o “sentido aranha” formigar com tanta surpresa.

Cachoeiro, pelo visto, agora também faz parte do universo dos super-heróis.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais