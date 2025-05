Fórum Capixaba debate avanços e desafios na gestão de resíduos sólidos

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) sediou, nesta terça-feira (20), a 21ª Reunião do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos (FCRS), reunindo representantes do poder público, especialistas, associações de catadores e membros da sociedade civil para discutir os rumos da gestão de resíduos no estado. O encontro foi realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória, com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES).

Durante a abertura, a promotora de Justiça e coordenadora do Fórum, Isabela de Deus Cordeiro, destacou avanços na política estadual de resíduos sólidos. Segundo ela, 54 municípios capixabas já mantêm contratos com organizações de catadores para ações de educação ambiental, triagem e coleta seletiva porta a porta. A maioria dessas associações, segundo informou, está licenciada para atuar regularmente.

A programação incluiu ainda a apresentação de iniciativas do Sebrae voltadas à gestão de resíduos e o lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela ASCOOR, que reconhece boas práticas ambientais nas regiões Sul, Norte e Noroeste do Espírito Santo.

Outro destaque foi a palestra da professora do Ifes e coordenadora da Comissão de Logística Reversa do Fórum, Maria Cláudia Lima Couto, que abordou a implementação de decretos municipais relacionados à logística reversa, com foco em economia circular e responsabilidade compartilhada.

O evento foi encerrado com uma apresentação conjunta das agências reguladoras ARSP e ARIES sobre os benefícios da regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como melhoria na saúde pública, preservação ambiental e sustentabilidade econômica.

O município de Guaçuí esteve representado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e por integrantes da Associação de Catadores local, reforçando o compromisso da cidade com uma gestão participativa e sustentável dos resíduos.

A reunião reforçou a importância da cooperação entre poder público, setor produtivo e sociedade civil na busca por soluções integradas para os desafios ambientais do Espírito Santo.