Frente fria muda o tempo à noite no Espírito Santo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (23), data em que se celebra a Colonização do Solo Espírito-santense, o tempo permanece firme e com predomínio de calor em boa parte do Espírito Santo ao longo da manhã. O céu terá poucas nuvens nesse período, favorecendo atividades ao ar livre e os eventos comemorativos.

No entanto, a partir da tarde, a aproximação de uma frente fria pelo litoral traz mudanças no tempo, especialmente na metade sul do estado. A nebulosidade aumenta e há possibilidade de chuviscos ou chuva fraca durante a noite, atingindo inclusive a região da Grande Vitória.

Nas demais áreas capixabas, o céu também ficará mais encoberto no período noturno, mas sem previsão de chuva.

Previsão do tempo:

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor pela manhã. Aumento de nuvens à tarde e previsão de chuvisco ou chuva fraca à noite. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor pela manhã. Aumento de nuvens à tarde e previsão de chuvisco ou chuva fraca à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor pela manhã. Aumento de nuvens à tarde e previsão de chuvisco ou chuva fraca à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens durante o dia e aumento de nuvens à noite. Não há previsão de chuva.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens durante o dia e aumento de nuvens à noite. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens durante o dia e aumento de nuvens à noite. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.