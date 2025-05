Frente úmida mantém o tempo fechado nesta terça-feira no ES

O tempo segue instável no Espírito Santo nesta terça-feira (13). Ventos que sopram do mar trazem umidade para o litoral e ajudam na formação de nuvens de chuva.

Por isso, há previsão de pancadas rápidas em todas as regiões ao longo do dia. No entanto, o volume de chuva deve ser menor nas regiões Norte e Noroeste.

As temperaturas ficam estáveis, mas o sol aparece pouco. O céu deve permanecer encoberto em boa parte do estado.

Além disso, o vento sopra com força fraca a moderada no litoral capixaba, mantendo o clima mais úmido e instável.

Quem for sair de casa deve se preparar. A dica é levar capa ou guarda-chuva e se proteger do vento.

Confira a previsão completa para cada região

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C . Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C .

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C .

, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de e máxima de . Nas áreas altas: mínima de e máxima de . Na Região Norte , variação de nuvens e previsão de chuva rápida, principalmente no período entre a tarde e o final do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C .

