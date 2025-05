Fundão: acidente entre dois veículos complica trânsito na BR-101

Um acidente envolvendo dois carros complicou o trânsito na BR-101, na manhã desta quinta-feira (1º), no início do feriado do Dia do Trabalho no Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta das 6h, no quilômetro 232 da rodovia, no município de Fundão.

Segundo as primeiras informações do Controle Operacional da Ecovias 101, concessionária responsável pela via, um Honda Civic colidiu com outro veículo. O acidente deixou pelo menos quatro pessoas feridas. Equipes de atendimento foram acionadas e atuaram no local com o apoio de um veículo de inspeção. Foram enviados um guincho para a remoção dos automóveis envolvidos e uma ambulância para o socorro médico dos feridos.

Ainda de acordo com a Ecovias, o tráfego na região segue com desvio, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.