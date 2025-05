Fundão: carro pega fogo na BR-101

Um veículo pegou fogo na rodovia BR-101, nesta segunda-feira (19), no município de Fundão. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, o fato ocorreu na localidade de Timbuí.

Uma equipe foi acionada e o incêndio combatido e extinto. Não há registro de vítimas. Por causa da ocorrência, o tráfego de veículos na rodovia apresentou lentidão.