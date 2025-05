FUNSES1 apresenta oportunidades para empreendedores de Alegre

Empreendedores de Alegre terão a oportunidade de conhecer, no próximo dia 11 de junho, as iniciativas do Fundo Soberano do Espírito Santo (FUNSES1) voltadas para startups e negócios inovadores. A apresentação será realizada às 18h30, no Espaço de Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura de Alegre.

O evento tem como objetivo detalhar como o fundo vem impulsionando startups capixabas por meio de programas de aceleração, investimentos diretos e conexões estratégicas. A iniciativa busca fortalecer o ecossistema de inovação, especialmente na região sul do Estado.

Aberta ao público, a atividade é voltada para quem já possui um negócio ou deseja tirar uma ideia do papel com apoio técnico e financeiro. A expectativa é ampliar o acesso às oportunidades oferecidas pelo FUNSES1 e fomentar o desenvolvimento de novos empreendimentos em Alegre e municípios vizinhos.