GAECO deflagra operação contra tráfico no Espírito Santo e MG

Na manhã desta quarta-feira (14), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), deflagrou a fase ostensiva da Operação Todo Mundo em Pânico, com o objetivo de desmantelar ações criminosas de uma facção que atua na Serra (ES) e em Belo Horizonte (MG).

A operação contou com o apoio de diversas instituições, incluindo o GAECO de Minas Gerais, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), além do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

A investigação, iniciada pelo GAECO, foca na identificação das ações criminosas de membros da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que está envolvida principalmente no tráfico de entorpecentes. A facção tem agido de forma organizada, com planejamento e execução de crimes, utilizando métodos sofisticados para manter suas operações, mesmo de dentro das unidades prisionais.

Durante a investigação, foi possível comprovar que líderes da organização criminosa, apesar de estarem presos, continuam a exercer controle sobre suas atividades, enviando ordens por meio de mensagens repassadas por familiares e advogados. São os membros das facções, em liberdade, quem executam esses comandos.

Objetivos da Operação e Cumprimento de Mandados

A operação visa cumprir sete mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Serra (ES) e Belo Horizonte (MG), em cumprimento a uma decisão judicial da 4ª Vara Criminal da Serra. A operação é um esforço conjunto entre diversos órgãos de segurança pública, com destaque para a participação de Policiais Militares, Promotores de Justiça do GAECO, e Policiais Militares de Minas Gerais, que atuaram na busca, apreensão de objetos e prisão dos investigados.

Até o momento, a operação resultou na prisão de seis pessoas, enquanto uma continua foragida. Além disso, oito aparelhos celulares foram apreendidos, o que poderá fornecer informações cruciais para o andamento das investigações e para o enfraquecimento das atividades da facção criminosa.

Com o avanço da Operação Todo Mundo em Pânico, o GAECO reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade organizada, buscando a interrupção de atividades ilícitas que afetam diretamente a sociedade, principalmente na região da Serra e em Minas Gerais. A operação é um exemplo da parceria entre os órgãos de segurança pública, que continua a ser uma ferramenta essencial no enfrentamento do crime organizado e na garantia da segurança pública.