GCM de Cachoeiro realiza duas importantes abordagens em poucas horas

Duas ocorrências distintas envolvendo motociclistas foram registradas pela Guarda Cívil Municipal entre a noite da última quinta-feira (29) e a manhã desta sexta-feira (30), em Cachoeiro.

A primeira abordagem aconteceu na noite da quinta-feira (29) no bairro Nova Brasília. Três motocicletas fugiram em alta velocidade ao avistarem a viatura. Uma delas foi interceptada. De acordo com os agentes, a moto estava com licenciamento atrasado desde 2014 e tinha placa do Rio de Janeiro. O condutor, que não possuía habilitação, teve o veículo removido ao pátio credenciado do Detran.

Já na manhã desta sexta-feira (30), durante fiscalização no bairro IBC, um motociclista tentou esconder a placa com a mão ao passar pela viatura. A equipe conseguiu abordar o condutor.

Foto: GCM

Após verificação, os agentes constataram que a documentação estava regular e o condutor era habilitado. Foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis, entretanto, a moto foi liberada, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Veja o vídeo:

Vídeo: GCM