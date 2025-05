GCM prende foragido em Centro de Saúde de Cachoeiro; entenda

Nesta terça-feira (6), a Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem que estava com um mandado de prisão em aberto, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a GCM, os guardas receberam a informação de que um indivíduo de 40 anos estaria no recebendo acompanhamento no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG). Assim, diante das informações, os agentes se deslocaram até o local, onde encontraram o acusado.

Durante verificação no sistema foi constatado o mandado de prisão, expedido no município de Itapemirim. Assim, como o suspeito já havia realizado a consulta médica, os agentes conduziram o mesmo para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi entregue para autoridade policial de plantão.

