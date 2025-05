Giro Gastronômico 2025: Conheça os grandes campeões

O Giro Gastronômico 2025 – Sabores do Rei foi um sucesso absoluto. No dia 30 de abril, a Rua da Casa de Cultura Roberto Carlos foi palco de uma celebração única da gastronomia capixaba, com a presença de milhares de pessoas e uma competição emocionante entre os melhores restaurantes da região.

O evento contou com a participação de nove restaurantes finalistas, que foram avaliados pela população durante todo o mês de abril. Com pratos inovadores e saborosos, os finalistas ofereceram uma experiência gastronômica inesquecível para o público presente, que teve a oportunidade de provar os pratos e, ao vivo, votar para decidir os campeões do Giro Gastronômico 2025.

Após uma noite recheada de delícias, música e muita interação do público, os campeões foram escolhidos por votação popular ao vivo, e os vencedores receberam o tão cobiçado troféu Prato de Ouro nas suas respectivas categorias:

• Categoria Cozinha Contemporânea: Café do Rei – Cordillera Parrilla

• Categoria Fast Food: Chegaste – Casa Carmô

• Categoria Sobremesa: É Preciso Saber Viver – Pilhadão Açaí

“O Giro Gastronômico 2025 superou todas as expectativas. Com uma combinação única de energia, sabor e cultura, o evento se tornou uma verdadeira celebração da nossa gastronomia. Agradecemos imensamente a todos os envolvidos e a cada pessoa que fez parte dessa jornada inesquecível de sabores e experiências”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão.