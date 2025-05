Governo entrega máquinas e equipamentos agrícolas em Guaçuí

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e ampliar a infraestrutura no campo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), participou, nesta terça-feira (13), da entrega de máquinas e equipamentos agrícolas durante a programação do 1° Agro Guaçuí, no centro de eventos do município.

Foram entregues ao município de Guaçuí dois microtratores, três secadores de café, três carretas agrícolas para trator, um pulverizador atomizador, um tanque de resfriador de leite, uma grade niveladora e um subsolador para trator. Os equipamentos somam um investimento de R$ 244.865,00, com recursos provenientes do Governo do Estado e de indicações parlamentares estaduais e da bancada federal capixaba.

O evento marca mais um passo na estratégia do Governo Estadual de promover o desenvolvimento rural por meio da mecanização e da modernização das propriedades, melhorando a produção e a renda das famílias agricultoras.

“Esses equipamentos representam mais do que ferramentas de trabalho: são instrumentos de transformação para a agricultura familiar capixaba. Em Guaçuí, estamos garantindo condições para que o pequeno produtor tenha acesso à tecnologia, aumente sua produtividade e melhore sua qualidade de vida no campo”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

A entrega faz parte de um conjunto de ações da Seag que visam promover inclusão produtiva, fortalecimento das cadeias do agronegócio e apoio direto aos municípios, valorizando o papel da agricultura na geração de emprego e renda no Espírito Santo.

O 1° Agro Guaçuí reuniu produtores rurais, técnicos, instituições públicas e privadas em um espaço de troca de conhecimento, capacitações e debates sobre os rumos do agronegócio na região do Caparaó.