Governo investe R$ 15 milhões em obras em Dores do Rio Preto

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (2) no município de Dores do Rio Preto, na microrregião do Caparaó, para entregar uma série de obras públicas e anunciar novos investimentos que ultrapassam R$ 15 milhões. As ações abrangem áreas como infraestrutura urbana, assistência social, esporte, lazer e adaptação às mudanças climáticas.

Durante a visita, Casagrande inaugurou o Centro Multiuso do distrito de Mundo Novo. O espaço vai abrigar atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado (Creas) e da Defensoria Pública, além de servir de apoio para reuniões de associações e comunidades locais. Com mais de 300 metros quadrados, o prédio conta com salas de reunião, auditório, brinquedoteca, cozinha, banheiros e área administrativa.

Na área da assistência social, também foram entregues o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltado para a população idosa, e uma Brinquedopraça, que promove inclusão infantil e familiar por meio de atividades comunitárias.

Outro destaque da agenda foi a entrega da revitalização de sete vias públicas no Centro da cidade. As ruas receberam pavimentação com blocos intertravados de concreto holandês Pavi-S, reconhecidos pela durabilidade e baixo custo de manutenção. A obra também incluiu melhorias na drenagem com estruturas pré-moldadas para otimizar o escoamento de águas pluviais e coleta de esgoto.

Além das inaugurações, o governador autorizou o repasse de recursos para a obra de estabilização de encosta na Avenida Firmino Dias, classificada como área de risco alto pelo Serviço Geológico do Brasil. A intervenção será executada pela Prefeitura com recursos do Fundo Cidades, voltado à adaptação climática.

“Nunca tivemos tanto investimento em Dores do Rio Preto como agora. Produzir e realizar é o que mais gosto de fazer na vida pública. É gratificante ver como as obras transformam a realidade das pessoas”, declarou Casagrande.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Pedroso, reforçou a importância das obras. “Trabalhamos em todas as regiões para garantir infraestrutura que proteja vidas e impulsione o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.

Novos convênios e mais infraestrutura

Durante o evento, foram assinados três convênios que somam R$ 3,27 milhões para obras no distrito de Mundo Novo. Os recursos serão destinados à pavimentação da Rua Luiz Faria da Silva (R$ 1,65 milhão), drenagem em diversas vias (R$ 943,8 mil) e à revitalização da Praça José Pereira do Carmo (R$ 431,6 mil).

“Esses investimentos representam não apenas números, mas qualidade de vida. Teremos ruas melhores, uma praça mais acolhedora e avanços no saneamento básico, direito fundamental de todo cidadão”, ressaltou o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Também foi entregue a nova Praça Saudável no bairro Cidade Alta, que recebeu R$ 1,06 milhão em investimento. O espaço, com 1.500 metros quadrados, inclui quadra de areia, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e paisagismo. O local poderá receber atividades do projeto Campeões de Futuro, além de eventos culturais e comunitários.

Outra entrega importante foi a nova iluminação do campo de futebol de Mundo Novo. Com investimento de R$ 173 mil, a estrutura ganhou seis postes com 13 metros de altura, equipados com refletores de alto desempenho, possibilitando o uso do espaço também no período noturno.

Quadra poliesportiva e foco no esporte

O governador também assinou a ordem de serviço para construção de uma quadra poliesportiva coberta ao lado do CMEIEF Cristina Peixoto do Carmo. O equipamento terá quase 600 metros quadrados, arquibancadas, vestiários, cozinha, acessibilidade e sistema de energia solar.

“O investimento em esporte é estratégico para o desenvolvimento social e regional. Essas estruturas proporcionam saúde, integração e novas oportunidades para a comunidade”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

A solenidade contou ainda com a presença do prefeito de Dores do Rio Preto, Thiago Lopes Pessotti; do deputado federal Gilson Daniel; dos deputados estaduais Marcelo Santos e Alexandre Xambinho; além dos secretários de Estado Enio Bergoli (Agricultura) e Cynthia Grillo (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social).

Foto: Reprodução | Governo do ES