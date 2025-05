Mais de R$ 6 milhões em obras reforçam infraestrutura de Alegre

O município de Alegre, na microrregião do Caparaó, recebeu nesta sexta-feira (2) um pacote de investimentos estaduais que ultrapassa R$ 6 milhões. Em agenda na cidade, o governador Renato Casagrande inaugurou obras de infraestrutura urbana e de adaptação às mudanças climáticas, além de assinar a ordem de serviço para a construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

As intervenções incluem drenagem e pavimentação em diversas vias urbanas, como as ruas Godofredo C. Menezes, Euclides Jaccoud, Teodoro P. Souza e nas ruas Projetadas 1 a 4, no bairro Barro Branco e no distrito de Rive. As melhorias totalizam R$ 2,95 milhões em recursos estaduais e contemplam a instalação de calçadas cidadãs, meio-fio e um novo sistema de drenagem.

Vidas transformadas

“O Espírito Santo é hoje referência nacional em organização e investimentos em infraestrutura. Alegre tem sido uma prioridade. Conheço bem cada comunidade do município e, enquanto estiver no governo, os investimentos continuarão chegando para transformar vidas”, afirmou Casagrande durante a cerimônia.

Outro destaque da agenda foi a entrega das obras de contenção e infraestrutura na Rua Francisco Arcon, no bairro Bilau. A via recebeu drenagem, pavimentação e estabilização de taludes com a construção de muros de cortina atirantada e solo grampeado. As intervenções, executadas pela prefeitura com apoio do Fundo Cidades, somam mais de R$ 1,8 milhão. A área é classificada como de alto risco geológico, segundo levantamento do Serviço Geológico do Brasil.

“As obras são essenciais para a segurança da população e para a adaptação da cidade às mudanças climáticas. O Fundo Cidades tem se mostrado uma ferramenta eficiente para prevenir desastres e preservar recursos hídricos”, destacou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Na área social, o governador autorizou o início das obras do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com investimento de R$ 1,13 milhão. O espaço será voltado ao acolhimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com atividades que estimulem a convivência comunitária, o fortalecimento de laços familiares e a promoção de direitos.

“A população de Alegre agora conta com mais mobilidade, acessibilidade e segurança. Estamos trabalhando por um desenvolvimento urbano que alcance todas as regiões do Estado”, afirmou o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares. Segundo ele, mais de 30 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente pelas intervenções.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, além dos deputados Gilson Daniel (federal), Marcelo Santos, José Esmeraldo, Alexandre Xambinho e Vandinho Leite (estaduais), além de secretários de Estado e outras autoridades locais.