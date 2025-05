Governos se reúnem na Assembleia por diálogo e pactos federativos

Nesta quinta-feira (15), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) será palco de um encontro inédito e estratégico para o futuro da gestão pública no Brasil. Trata-se da primeira edição do projeto “Diálogos Federativos”, iniciativa que propõe fortalecer a cooperação entre União, estados e municípios na formulação de políticas públicas mais eficazes e próximas da realidade da população.

Com participação aberta mediante inscrição, o evento busca promover a chamada “escuta interfederativa”: ouvir de perto as dificuldades, anseios e propostas de quem está na linha de frente da gestão — prefeitos, lideranças locais, representantes de consórcios intermunicipais e associações municipalistas.

Mais que um espaço de debate, o “Diálogos Federativos” surge como um convite ao diálogo maduro e propositivo entre os diferentes níveis de governo, em um momento em que o país busca alternativas conjuntas para reduzir desigualdades e melhorar a vida de milhões de brasileiros.

A iniciativa é coordenada pela Associação Brasileira de Municípios (ABM) e pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e da própria Assembleia Legislativa.

Para o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), anfitrião do encontro, o evento representa um marco na forma como os entes federativos se relacionam.

“Mais do que um encontro, este evento simboliza um tempo de diálogo, cooperação e busca por respostas reais para os desafios do nosso país. Para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é uma honra contribuir com esse debate que pensa o presente com responsabilidade e o futuro com esperança”, afirmou.

Uma construção coletiva

A programação se estenderá ao longo do dia, das 8h30 às 17h, com dois momentos principais. Pela manhã, os participantes se dividirão em Grupos Temáticos para debater assuntos-chave: governança e cooperação entre os entes federados, desenvolvimento econômico sustentável e políticas sociais e combate às desigualdades.

À tarde, todas as contribuições serão levadas à Plenária de Escuta de Alto Nível, com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. O objetivo é consolidar propostas que possam alimentar diretamente o Conselho da Federação, órgão recém-criado pelo Decreto 11.495/2023 para representar os três níveis de governo.

Entre os nomes confirmados para a mesa de encerramento estão a ministra Gleisi Hoffmann, o governador Renato Casagrande, o secretário de Assuntos Federativos da Presidência, José Ilário Marques, além dos presidentes da Amunes, da ABM e da própria Ales.

Protagonismo municipal e democracia na prática

Segundo a organização, o modelo do evento foi cuidadosamente pensado para garantir uma participação horizontal, democrática e representativa. Serão utilizadas relatorias colaborativas, rodadas de fala igualitárias e um sistema de priorização coletiva dos temas debatidos.

“O Diálogos Federativos é um espaço de escuta ativa e construção coletiva. Queremos que os municípios sejam protagonistas na definição de como as políticas públicas chegam no território”, destacou Gilmar Dominici, diretor de Relações Institucionais da ABM.

O resultado de todos os debates será sistematizado em um relatório oficial, que será encaminhado à Secretaria Técnica do Conselho da Federação e divulgado publicamente. A expectativa é que essa primeira edição seja apenas o começo de uma série de encontros regionais, previstos para acontecer em todas as regiões do país ao longo de 2025.