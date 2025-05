Gratuito: espetáculo de Dança Urbana “R.U.A” chega a Guaçuí

A Cia Vitória Street Dance fará uma apresentação gratuita do espetáculo R.U.A, no próximo sábado (31), às 19h, no Teatro Fernando Torres, no Centro de Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. Além disso, a idealizadora do espetáculo, Lalau Martins, que também assina a direção artística, irá ministrar, também gratuitamente, a Vivência em Dança Urbana: Expressão e Movimento, no Ballet Rick Reis, às 10h.

São 20 vagas para a Vivência, voltada para pessoas a partir de 10 anos. Para participar não é preciso fazer inscrição. A atividade tem como alguns de seus objetivos identificar a origem das danças urbanas, compreender as transformações históricas que as originaram, identificá-las como elemento de manifestação cultural e proporcionar a vivência dos elementos constitutivos das danças urbanas com o uso da máquina, como gestos, ritmos e espaço.

Já R.U.A trata-se de um espetáculo de dança de rua que mistura as energias das danças urbanas, traz à tona a reflexão sobre a vida cotidiana e as marcas deixadas pelos caminhos percorridos principalmente nas periferias das grandes cidades. R.U.A conta com produção executiva de Vanessa Silva e o renomado multiartista Luís Silva, coreógrafo. O espetáculo está sendo realizado por meio do Edital 10/2023 – Artes Cênicas – da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).

R.U.A explora as várias formas de se relacionar com a territorialidade, com os encontros e desencontros que acontecem nas esquinas da vida. O público é convidado a refletir sobre perguntas que ecoam ao longo da apresentação: O que tem nessa rua? Qual a sua rua? O que a rua deixa em você? São questões que provocam uma conexão com as próprias vivências de quem assiste, mostrando como cada um carrega consigo a marca do seu ambiente e das experiências que viveu no espaço urbano.

R.U.A é o quinto espetáculo da Cia Vitória Street Dance, que tem 24 anos de estudos sobre as danças urbanas e desde 2013 busca uma estética de movimento próprio. No decorrer de sua história participou de diversos festivais de danças urbanas pelo país, com várias premiações.

O espetáculo R.U.A foi apresentado pela primeira vez no dia 18 de maio, na Casa da Cultura Sônia Cabral, com sucesso de público. Estão previstas outras apresentações, todas gratuitas, como a de Linhares, no norte do Espírito Santo, às 19h, no Centro Cultural Nice Avanza, e no Instituto Aprender Cultura, em Flexal, em Cariacica, cuja data ainda será marcada.