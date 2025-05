Gripe aviária faz preço da carne de boi cair; entenda o motivo

A recente confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul gerou um efeito inesperado no mercado de carnes: enquanto o preço do frango se manteve relativamente estável, a carne bovina sofreu uma queda acentuada. Mas qual a relação entre esses dois fatos?

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a ocorrência da gripe aviária elevou a cautela nos setores de carnes e grãos. Embora o mercado interno de frango não tenha apresentado desarranjo na oferta – ou seja, a disponibilidade da proteína segue normal –, a percepção de que a oferta interna de carne de frango pode aumentar devido a possíveis restrições de exportação levou a uma reconfiguração do consumo.

