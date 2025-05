Grito da Cultura leva caravanas a Cachoeiro e outros municípios do ES

A Associação Cultura Capixaba (Cuca) e o Grito da Cultura irão percorrer seis municípios do Espírito Santo por meio das Caravanas Grito da Cultura. A iniciativa busca conhecer a realidade de cada uma das cidades visitadas, como os investimentos no setor, as políticas culturais e as condições de trabalho no segmento.

“O objetivo das Caravanas é conhecer a realidade do trabalho na cultura e das políticas culturais nos diversos municípios do Espírito Santo e propor uma pauta unificada com propostas elaboradas por trabalhadoras e trabalhadores de diferentes territórios. A gente chega na cidade para escutar, compartilhar conhecimento e construir caminhos juntos”, diz Karlili Trindade, integrante do Grito da Cultura.

Por meio das Caravanas os artistas terão a possibilidade de participar de um espaço de educação popular, construção coletiva e articulação, que vai culminar na elaboração de propostas para criação de políticas culturais, a serem entregues para o poder público. Em cada edição das Caravanas haverá também apresentações culturais locais e banquinhas de livros e exposição de artes.

“As Caravanas Grito da Cultura são uma possibilidade de promover encontro, intercâmbio e reconhecimento para elaboração de políticas públicas para que os artistas possam apresentar suas visões de mundo e de cidade por meio da arte e da participação social para a construção de propostas e ações para transformar a realidade”, diz Vitor Taveira, diretor da Cuca.

Cada Caravana terá duração de três dias, acontecendo sempre nas sextas-feiras, sábados e domingos. Na sexta, os organizadores farão visita a espaços culturais, grupos e coletivos para o reconhecimento do território e mobilização do público. No segundo dia, com os trabalhadores reunidos e mobilizados haverá uma escuta, bem como aulão sobre política cultural e apresentações de artistas locais. No domingo, acontece a construção de propostas, programação cultural e o chamado intercâmbio entre cidades, no qual um representante da caravana da cidade anterior e um representante da próxima cidade que vai receber a caravana compartilham suas experiências.

O primeiro município a receber a Caravana será Cariacica, nos dias 6,7 e 8 de junho, portanto, no intercâmbio, estarão artistas de Guarapari, no sul, que recebeu a Caravana em 2023, e da Serra, que irá sediar o encontro nos dias 27, 28 e 29 de junho. Depois as Caravanas Grito da Cultura partem para o interior. Em 25, 26 e 27 de julho será a vez de Aracruz, no norte. No mês seguinte, nos dias 22, 23 e 24, chega a Cachoeiro de Itapemirim, no sul. No extremo norte, nos dias 19, 20 e 21 de setembro, as Caravanas acontecerão em Conceição da Barra. Depois, retorna para o sul, no litoral, onde serão realizadas em Anchieta, nos dias 17, 18 e 19 de outubro.

Além da Cuca e do Grito, as Caravanas têm como realizador o Ministério da Cultura com indicação de emenda parlamentar do Senador Fabiano Contarato (PT).

Início das Caravanas

A primeira Caravana Grito da Cultura foi realizada em abril de 2023, em Guarapari, na Grande Vitória. Na ocasião, foi formulada uma pauta com um diagnóstico e propostas que vão além do setor cultural.

O diagnóstico elaborado pelo Grito da Cultura junto trabalhadores da cultura de Guarapari trouxe reivindicações e sugestões divididas em oito itens: mapeamento e divulgação do patrimônio, audiência sobre a Casa da Cultura e a Praça da Bússola, calendário de atividades da cidade, infraestrutura e equipamentos, descentralização e acesso à cultura, adesão aos programas do Governo do Estado e às leis federais, turismo de base comunitária, políticas afirmativas e ações de enfrentamento às violências.

Cuca e Grito da Cultura

A Associação Cultura Capixaba (CUCA) nasceu em 2015 da necessidade de atender uma demanda do setor cultural em aglutinar seus agentes, atuando no fortalecimento dos trabalhadores promovendo projetos, ações e programas culturais e socioculturais para promoção da cultura no Espírito Santo, além de formar uma rede de trabalhadores da cultura.

O Grito da Cultura é um movimento das trabalhadoras e trabalhadores das artes e da cultura formado por trabalhadores da cultura que nasceu em 2022 para lutar contra o desmonte das políticas públicas de cultura em Vitória, mas que está ampliando sua atuação para todo o Espírito Santo.