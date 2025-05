GTA 6 ganha novo trailer com cenas inéditas; veja

A Rockstar Games acaba de divulgar um novo trailer de Grand Theft Auto VI (GTA 6), trazendo cenas inéditas que aumentam ainda mais a expectativa dos fãs. O vídeo já está disponível online e revela novos detalhes da ambientação, personagens e clima da aguardada sequência.

Apesar da novidade, a empresa confirmou que o lançamento do game foi oficialmente adiado para maio de 2026. A informação foi publicada em nota oficial no site da desenvolvedora na semana passada.

“Lamentamos muito que isso tenha acontecido mais tarde do que vocês esperavam. O interesse e a empolgação em torno de um novo Grand Theft Auto têm sido verdadeiramente gratificantes para toda a nossa equipe”, escreveu a Rockstar.

“Nosso objetivo sempre foi superar expectativas, e GTA 6 não é exceção. Precisamos desse tempo extra para entregar o nível de qualidade que vocês esperam e merecem.”

O jornalista Jason Schreier, conhecido por coberturas de bastidores da indústria dos games, afirmou que o adiamento já era esperado internamente. Segundo ele, a equipe trabalha sob forte pressão, mas a gerência está tentando evitar o chamado “crunch”, prática de horas extras exaustivas comuns na reta final de grandes lançamentos.

Vice City retorna como cenário de GTA 6

GTA 6 será ambientado em uma versão moderna de Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami (EUA), e que já foi cenário clássico do título GTA Vice City, lançado em 2002. O novo game trará dois protagonistas: Lucia e Jason, cujas histórias se entrelaçam ao longo do jogo, com jogabilidade alternada entre eles.

O título será lançado exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Até o momento, a Rockstar não confirmou se haverá versão para PC.

Assista ao novo trailer de GTA 6

Assista abaixo ao novo trailer oficial de GTA 6 com imagens inéditas que já estão dando o que falar entre os fãs da franquia:

Imagens: Redes Sociais