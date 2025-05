Guaçuí: motociclista tenta ultrapassagem e morre esmagado em acidente

Na manhã da última sexta (30), a Polícia Militar foi acionada, via CIODES, para atender um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista e deixou outro ferido na BR-482, nas proximidades da conhecida Curva da Biquinha, no município de Guaçuí.

Segundo informações iniciais, o acidente envolveu três veículos: uma carreta; uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta e uma motocicleta Honda NXR Bros 160, de cor laranja.

De acordo com o relato do caminhoneiro, o condutor da CG 125 Fan tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de subida com curva acentuada, colidindo frontalmente com a motocicleta Bros 160, que trafegava no sentido contrário.

O impacto arremessou o rapaz sob a roda traseira esquerda da carreta, resultando na morte instantânea. O condutor da Broz também foi arremessado com sua motocicleta para o outro lado da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e atendeu uma das vítimas, que foi encaminhado ao hospital. A equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar os primeiros atendimentos.

A Polícia Militar realizou o teste de etilômetro no motorista da carreta tendo resultado negativo para ingestão de álcool. Não foi possível realizar o teste no motociclista devido ao atendimento médico emergencial.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local com a equipe do transporte cadavérico, sendo realizado os procedimentos de remoção do corpo.

O condutor da carreta foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre-ES, onde prestou depoimento, preencheu o termo de declaração e realizou o diagrama do acidente.

Todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas pela guarnição policial. A ocorrência segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes do sinistro.