1º Agro Guaçuí acontece na próxima semana

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, promoverá na próxima segunda-feira, 13 de maio, a primeira edição do Agro Guaçuí. O evento terá início às 8h no Centro de Eventos, localizado na Avenida Agenor Luiz Thomé, no centro da cidade.

Com foco na valorização e no fortalecimento da agricultura familiar, o 1° Agro Guaçuí busca promover a troca de experiências entre produtores rurais, técnicos e demais agentes do setor agrícola. A programação inclui palestras, exposições, debates e a apresentação de novas tecnologias voltadas à produção sustentável.

Segundo os organizadores, a iniciativa tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico de Guaçuí por meio do incentivo à produção local. Além de valorizar o trabalho do homem do campo, o evento pretende ampliar as oportunidades para os agricultores e fomentar práticas mais eficientes e ambientalmente responsáveis.