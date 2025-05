Guarapari: CPI dos Maus-tratos faz visita técnica ao Centro de Zoonose

Na manhã de segunda-feira (19/05), a CPI dos Maus-tratos da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Janete de Sá, fez uma visita técnica e o investigativa ao Centro de Zoonoses de Guarapari.

Na semana passada, a CPI recebeu denúncias com vídeos de que cães de diferentes raças e comportamentos estavam sendo colocados em um mesmo local, gerando conflitos.

Participaram da diligência a própria deputada Janete, junto equipe da CPI, a Polícia Civil (na pessoa do delegado Rodrigo Peçanha), além de representantes da secretaria e subsecretaria de saúde, gerente de vigilância, sub procurador, secretário de comunicação, vereador e protetores animais.

Foi dado um prazo de 15 dias para que o Centro de Zoonoses se adeque às normas exigidas pela CPI e as autoridades competentes.

Importante destacar que a CPI está nas ruas investigando crime de maus-tratos e, quem for pego praticando, pode pegar uma pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

