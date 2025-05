Guarapari é destaque no Mapa do Turismo brasileiro 2025

A cidade de Guarapari comemora uma importante vitória ao ser oficialmente reconhecida como Município Turístico no Mapa do Turismo Brasileiro 2025, publicado pelo Ministério do Turismo. Com isso, a cidade se junta a apenas nove outros municípios capixabas nessa categoria, consolidando sua posição como um dos destinos turísticos prioritários do Espírito Santo e ganhando destaque no cenário nacional.

O Mapa do Turismo Brasileiro passou por uma revisão criteriosa, resultando em uma significativa redução no número de municípios capixabas qualificados. Agora, apenas 36 cidades do Estado estão no mapa, sendo 10 delas classificadas como Municípios Turísticos, como é o caso de Guarapari. As outras 26 cidades foram designadas como Municípios de Apoio ao Turismo, que auxiliam no desenvolvimento do setor, mas não são priorizadas para investimentos.

Esse reconhecimento é um reflexo de uma avaliação rigorosa, que considera a vocação e a infraestrutura turística de cada município. Estar incluída entre os Municípios Turísticos qualificados coloca Guarapari em uma posição de destaque, não apenas no Estado, mas também no Brasil, ao reforçar sua importância como destino turístico consolidado.

De acordo com o Secretário Municipal de Turismo, Fernando Otávio, o resultado é fruto de um trabalho conjunto e eficaz. “Essa conquista é um reflexo do empenho da equipe da SEMTUR e do planejamento realizado em 2025. É uma vitória para o município e para o turismo local”, afirmou.

A inclusão de Guarapari no Mapa do Turismo Brasileiro traz consigo importantes benefícios, como a possibilidade de acesso a investimentos federais, recursos para infraestrutura turística, e participação em programas de capacitação voltados ao setor. Esse reconhecimento também facilita a inclusão da cidade em campanhas nacionais de promoção turística, ampliando sua visibilidade e atraindo novos visitantes e investidores.

O Prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, enfatizou que o turismo continuará sendo uma prioridade para a administração municipal. “Essa qualificação coloca Guarapari em evidência, o que representa uma grande oportunidade para atrair investidores e turistas de todas as partes do Brasil”, disse.

Com o reconhecimento oficial, Guarapari se posiciona como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo e do Brasil, ampliando seu potencial de crescimento sustentável no setor e gerando mais empregos e renda para a população local. A expectativa é que a cidade aproveite essa nova fase, consolidando ainda mais sua imagem e promovendo o desenvolvimento econômico e social por meio do turismo.