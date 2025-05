Guarapari reduz em 94,5% o número de multas no início de 2025

A cidade de Guarapari registrou uma queda histórica de 94,5% nas multas de trânsito aplicadas entre janeiro e março de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. A redução é atribuída aos investimentos da Prefeitura em infraestrutura viária, reforço na sinalização e ações educativas voltadas para motoristas.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, foram registradas apenas 353 autuações nos três primeiros meses deste ano, frente às 6.470 multas aplicadas no primeiro trimestre de 2024.

Para o secretário municipal de Segurança, coronel Welington Pessanha, o resultado é reflexo de uma política voltada à orientação, e não à punição. “Reforçamos com nossos agentes de trânsito a importância da educação. As notificações ocorrem apenas em situações que oferecem risco real à população”, afirmou.

A estratégia da Prefeitura inclui blitz em pontos estratégicos, com apoio da Polícia Militar, e uma fiscalização com foco pedagógico, buscando conscientizar os condutores. A medida tem contribuído para reduzir infrações e aumentar a sensação de segurança nas vias.

O prefeito Rodrigo Borges destacou o impacto positivo das mudanças. “Quando se investe com responsabilidade, os resultados aparecem. Reduzir multas significa transformar o comportamento no trânsito e salvar vidas”, disse.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui