Guarda Municipal de São Mateus recebe homenagem por atuação exemplar

A Guarda Municipal de São Mateus recebeu, na manhã de quarta-feira (30), o Voto de Congratulação concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento ao trabalho prestado em prol da segurança e do bem-estar da população. A solenidade foi realizada no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura e contou com a presença de autoridades locais, representantes do Executivo e do Legislativo, além de familiares dos agentes homenageados.

A iniciativa partiu do vereador Wanderlei Segantini, com aprovação unânime dos demais parlamentares, e teve como objetivo destacar a importância da corporação na proteção do patrimônio público, no apoio às forças de segurança e na manutenção da ordem nas comunidades.

Durante o evento, o prefeito Marcus Batista ressaltou o papel estratégico da Guarda Municipal e reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento da corporação. Ele citou ações voltadas à capacitação, ampliação do efetivo e melhoria das condições de trabalho como prioridades da administração.

“O nome de vocês está chegando longe pelo trabalho que estão realizando. Podem contar com este prefeito. Somos colegas de trabalho”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Wanderlei Segantini, também destacou o empenho da corporação e emocionou-se ao lembrar sua trajetória e relação com os agentes. “Vou sempre vestir a camisa de vocês. Aqui é meu orgulho. Deus, família e amigos me deram muita oportunidade”, declarou.

Nos últimos quatro meses, a Guarda Municipal intensificou suas ações, atuando em escolas, realizando apreensões de armas brancas e materiais ligados ao uso de entorpecentes, além de operações conjuntas em áreas de grande movimentação. A atuação proativa e integrada com outras forças de segurança tem sido um diferencial reconhecido pela população.