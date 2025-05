‘Harry Potter’ anuncia atores que farão trio principal na nova série

A nova versão de Harry Potter já tem seu trio protagonista. A HBO revelou, na manhã desta terça-feira (27), o nome dos atores que interpretarão Harry, Rony e Hermione na série inspirada pela franquia que fez enorme sucesso na literatura e no cinema.

Dominic McLaughlin interpretará Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout dará vida a Rony Weasley. Os três participaram de uma chamada aberta com mais de 30 mil atores mirins.

A primeira imagem do trio foi divulgada junto com o anúncio.

“Depois de uma busca extraordinária liderada pelas diretoras de elenco Lucy Bevan e Emily Brockmann, temos o prazer de anunciar que encontramos nosso Harry, Hermione e Ron. O talento desses três atores únicos é maravilhoso de se ver, e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a magia deles juntos na tela”, disseram a diretora do programa, Francesca Gardiner, e o produtor executivo e diretor, Mark Mylod, em um comunicado.

O início das filmagens está previsto para o verão do Hemisfério Norte, entre os meses de junho e setembro. Além do trio, já foram anunciados nomes como Luke Thallon (Quirinus Quirrell), Paul Whitehouse (Argus Filch), John Lithgow (Alvo Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severo Snape) e Nick Frost (Rúbeo Hagrid).

A saga de filmes, que teve início em 2001 e só foi encerrada dez anos depois, projetou as carreiras de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, que interpretaram Harry, Hermione e Rony, respectivamente.

