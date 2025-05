Hartung se filia ao PSD e movimenta bastidores da política capixaba

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, oficializou sua filiação ao PSD na tarde desta segunda-feira (28), durante ato político em São Paulo. A cerimônia contou com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, além de lideranças como Renzo Vasconcelos, presidente estadual do PSD-ES e prefeito de Colatina, Roberto Ribeiro Carneiro, dirigente do Republicanos em São Paulo, e de Erick Musso, presidente do Republicanos no Espírito Santo.

A entrada de Hartung no partido ocorre em um momento de reestruturação nacional do PSD, que também filiou recentemente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e mantém entre seus quadros o governador do Paraná, Ratinho Junior. A presença de figuras de peso reforça o protagonismo que a legenda busca assumir nas articulações para as eleições de 2026.

Chegou chegando…

No Espírito Santo, a movimentação de Hartung era aguardada com expectativa. No fim de semana, em entrevistas à Folha Vitória e ao Gazeta Online, ele sinalizou alinhamento com duas lideranças emergentes no cenário estadual: Arnaldinho Borgo (sem partido), prefeito de Vila Velha, e Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória. Embora tenha evitado confirmar uma candidatura, Hartung indicou estar atento e atuante nos bastidores político.

Durante o evento, Renzo Vasconcelos celebrou a filiação. “Oficialmente, Paulo Hartung é PSD. Com muita satisfação e otimismo, anuncio em nosso quadro de filiados este nome de enorme representatividade no cenário político estadual e nacional”, declarou.

A filiação amplia as apostas sobre o papel de Hartung na sucessão estadual, especialmente no grupo que busca viabilizar um nome competitivo para o Palácio Anchieta.