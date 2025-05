Henrique Vivácqua Campos é eleito Cachoeirense Ausente N°1 de 2025

O arquiteto Henrique Osvaldo Vivácqua Campos foi eleito o Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2025, após votação realizada nesta quarta-feira (7), no Auditório Marília Mignoni, do Palácio Bernardino Monteiro.

Henrique superou a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. A eleição seguiu rigorosamente o decreto Nº 24.451/2014, que regulamenta a Lei Municipal Nº 6.960/2014, referente à entrega de homenagens e honrarias em Cachoeiro de Itapemirim.

Henrique Osvaldo Vivácqua Campos nasceu no dia 16 de janeiro de 1939, filho de Aristides Campos e Margarida Vivacqua Campos. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui curso de “Planejamento Urbano – Transporte Urbano”, promovido pela New York University. Exerceu a função de Arquiteto da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais; Diretor e criador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitario UNIBH, em Belo Horizonte; Diretor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais.

O recém-eleito será recebido com honras em junho, durante a programação da tradicional Festa de Cachoeiro. O título de Cachoeirense Ausente Nº 1 foi criado pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga (1911-1962) e é concedido anualmente a um cidadão natural de Cachoeiro que se destaca profissionalmente em outras cidades.

Com a eleição, Henrique Osvaldo Vivácqua Campos junta-se a um seleto grupo de cachoeirenses ilustres que, apesar de viverem fora, mantêm um forte vínculo com a cidade natal e continuam a representar com orgulho o nome de Cachoeiro de Itapemirim.